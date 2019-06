Kleve : Reiseführer zur neuen Europa-RadBahn

Kleve/Kranenburg Europa-RadBahn offiziell eröffnet. Dazu gibt es schon einen ersten Reiseführer.

(nhen) Um den Weg von Kleve ins Nachbarland ein wenig attraktiver für Radfahrer zu gestalten, fiel am 26. August 2017 der Startschuss für die Bauarbeiten an der Europa-RadBahn zwischen Kleve sowie Kranenburg und dem niederländischen Groesbeck. Besonders Radfahrtüchtige können sogar noch weiter bis nach Nimwegen fahren. Neben den rein funktionalen und vor allem umweltschonenden Vorteilen, die der brandneue und am Freitag offiziell eröffnete Fahrradweg mit sich bringt, gibt es auf der rund 15 Kilometer langen Strecke aber auch einiges zu sehen. All dies hat der Niederländer Eelco Hekster in einem kleinen Reiseführer niedergeschrieben.