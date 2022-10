Abschied für die Seehunde : Der neue Klever Tiergarten-Kalender ist da

365 tierisch tolle Tage: der neue Tiergarten-Kalender ist da. Foto: Tiergarten Kleve

Kleve Ab sofort ist der neue Tiergartenkalender exklusiv an der Tiergartenkasse erhältlich. In DIN A 3 Größe zeigt er die tierischen Highlights der letzten Monate und bietet mit einem großen Kalendarium auch ausreichend Platz für Notizen und persönliche Termine.

„Derzeit befinden wir uns in einer sehr spannenden Zeit“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Neue Tierarten wie die Witwenpfeifgänse oder die Spaltenschildkröte sind neu zu uns an den Niederrhein gezogen, während wir uns in wenigen Monaten leider von unseren Seehunden verabschieden müssen. Grund genug, die tierischen Lieblinge der letzten Monate noch einmal einzufangen und in unserem neuen Tiergartenkalender für 2023 ins rechte Licht zu rücken.“

Die Kalenderfotos stammen von Annegret Gossens und Dietmar Cornelissen. Die Gestaltung und den Druck hat die Firma HBS Druck in Xanten übernommen. Für 12,50 Euro ist der Kalender exklusiv an der Tiergartenkasse erhältlich und eignet sich auch als Weihnachtsgeschenk. „Mit dem neuen Kalender hat man auch eine bleibende Erinnerung an unsere Seehunde und kann sich außerdem auf Besucherlieblinge wie die Erdmännchen und Gürteltiere, aber auch auf neue Tierarten wie Spaltenschildkröte und Lisztaffe freuen. Außerdem sind neue Postkarten und Magnete mit unseren tierischen Stars eingetroffen, sodass nun noch mehr tierisch gute Erinnerungen an einen Tiergartenbesuch bei uns erhältlich sind“, sagt Polotzek.