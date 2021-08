Berufskolleg in Kleve : Zehn Millionen Euro für den Neubau

Optisch klappt die Verzahnung Alt- und Neubau bestens. Doch technisch gab’s Probleme, die zur Verzögerungen führten. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Der neue Klassentrakt für das Berufskolleg des Kreises Kleve steht, der Innenausbau geht voran. Doch bei der Verzahnung des Neubaus mit dem Altbau gab es Probleme, die zu Verzögerungen führten.

Der Neubau steht, der Innenausbau schreitet in großen Schritten voran. Überall hängen mächtige Kabelbäume aus den Wänden und von den Decken, die Wände sind teils schon gestrichen, die Fliesenleger kommen gut weiter. Und auch ohne Fensterbank laden die großen Sitznischen in den Treffpunkten mitten im Flur ein, sich ins Fenster zu setzen, sich zu entspannen und zu plauschen mit Freunden. Aber das wird noch dauern: Die Fenster in den Nischen, jedes 3,50 mal 2,20 Meter groß und 880 Kilogramm schwer, sind drin, die Sitzbank fehlt noch. Die großen Fliesen auf den Böden der Nischen und Flure müssen noch verfugt werden. Aber die Vorstellung, wie der Neubau des Berufskolleg Kreis Kleve in Kleve einmal aussehen wird, wie die Räumen wirken, der ist schon da.

Von außen erinnert der Neubau des Berufskollegs mit seinem dunklen Klinker, den liegenden Fensterformaten und dem Fassadenschmuck durch hervorgehobene Steine in den Fensterbändern an die Gebäude des „Neuen Bauens“ aus den 1920 und 1930 Jahren in Folge des Bauhauses. Doch die Hamburger Architekten Tchoban-Voss zeichneten für Kleve „Neues Bauen“ im Sinne des 21. Jahrhunderts: Die herausgefahrenen Guckkastenfenster, wandhoch und flurbreit verglast mit Sitznischen, sind Stand der Dinge – und erst recht die Innenausstattung, die bald folgen wird. „Wenn die Labore im November geliefert werden, dann muss das hier fertig sein“, sagt Stephan Giesen von der Kreis Klever Bauverwaltungsgesellschaft (KKB), die die Sanierung organisiert und den Neubau hochzieht.

Fast 70 mal 20 Meter misst der Neubau des Berufskollegs, der parallel zum Wald emporgewachsen ist. Rund zehn Millionen Euro kostet der Bau, schafft 30 Klassen-, Fach- und Nebenräume sowie Werkstätten und Labore. 17.000 Kubikmeter umbauter Raum wurden hier geschaffen und in den Altbau verzahnt mit einer nutzbaren Fläche von 8700 Quadratmetern.

Giesen, der künftige Chef der KKB in Nachfolge von Gerhard Koenen, liegt mit der Großbaustelle des Berufskollegs halbwegs im Zeitplan. Denn auch wenn der Neubau bereits weit vorangekommen ist und auch die Sanierung des Altbaus Fortschritte gemacht hat: Beim Andocken, bei dem das alte Berufskolleg mit dem Neubau verzahnt wurde, stieß man auf jene Tücken, die so oft drohen, wenn man einen Altbau anfasst: Statische Probleme offenbarten sich im Altbau, Stützen stützten nicht und Träger lagen frei im Raum. Probleme, die jetzt abgestellt sind. Die Verzögerung durch die notwendige Nachbesserung: mehr als ein halbes Jahr. Vor Überraschungen, die kostspielig behoben werden müssen, sei man bei einem solchen Bauvorhaben im Bestand nicht gefeiht, sagt Giesen. Er ist vorsichtig geworden, was Zusagen zum Zeit- und Finanzplan anbetreffen – auch mit Blick auf die drohenden erhöhten Baustoffpreise. „Aber wir bleiben optimistisch. Immerhin sollen Sanierung und Neubauten die Zukunft der beruflichen Bildung auf den Stand der Dinge bringen – und da sind wir auf einem guten Weg“, sagt er.

Von den Problemen sieht man von außen nichts, der Bau wirkt wie aus einem Guss. Jetzt geht es nach drinnen. Auch warten Herausforderungen auf den Bauherrn Kreis Kleve, die zu meistern sind. Da ist der Roboter, der in der Elektroabteilung aufgebaut wird, damit zukünftige Techniker mit einer solchen Maschine umgehen lernen, sie programmieren und händeln können. Der Roboter braucht ein eigenes Fundament. Ein eigenes Fundament bekommt auch die CNC-Fräse mit Drehbank, die satte fünf Tonnen wiegt. „Das konstruieren wir alles in die Bodenplatte“, sagt Klaus Loffeld, der Bauleiter der KKB-Baustelle Berufskolleg.

Knapp drei Meter über der Bodenplatte baumeln ungezählte Stahldrähte aus dem Beton: Hier wird die untergehängte Decke befestigt. Vorher müssen dort Kabel gezogen werden. Meter um Meter. „Irgendwann werden wir im Neubau 30 Kilometer Kabel verbaut haben“ sagt Loffeld auf dem Weg durch das Treppenhaus hinunter wieder nach draußen.