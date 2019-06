Infoabend : Der Feuerwehr-Musikzug Kleve stellt sich vor

Kleve Am 28. Juni gibt es die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Angebote zu informieren und gleich an Ort und Stelle auch die Musikinstrumente auszuprobieren.

Aus dem öffentlichen und kulturellen Leben der Stadt Kleve ist das Orchester der Klever Wehr nicht wegzudenken. Seit mehr als 100 Jahren pflegt der Musikzug eine Tradition, die auf eine starke Gemeinschaft setzt. Das große Blasorchester ist das Herzstück des Musikzuges der Feuerwehr Kleve. Zur Zeit gehören rund 50 Musiker dem Orchester an, dessen musikalische Leitung Georg Arntz hat. Zum ersten Mal in diesem Jahr startet nach den Sommerferien die neue Bläserklasse „Spätzünder“. Das neue Projekt richtet sich speziell an erwachsene Anfänger, Quer- oder Wiedereinsteiger. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jeder, der zusammen mit Gleichgesinnten musizieren möchte, ist bei unseren „Spätzündern“ genau richtig“, so die Zugführerin Anja Verstraeten. Nach den Sommerferien startet die neue Ausbildungsgruppe für Kinder und Jugendliche.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird auch der beliebte Blockflötenkurs für Kinder der ersten beiden Schuljahre angeboten. Der Musikzug lädt alle Interessierten zum Informationsabend „Instrumentenleiter“ am Freitag, 28. Juni, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr in die Proberäume an der Brabanterstraße in Kleve (USK) ein. An diesem Abend gibt es die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Angebote zu informieren und gleich an Ort und Stelle auch die Musikinstrumente auszuprobieren. Anmeldungen zur Info-Veranstaltung sind im Vorfeld nicht erforderlich. Für Fragen steht die Ausbildungskoordinatorin Birgit Cattelaens (Telefon 02821 25517) zur Verfügung.