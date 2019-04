Materborn : 100. Geburtstag: Festmesse muss verlegt werden

Kleve-Materborn MGV Materborn zieht Sonntag in die Stiftskirche um.

(RP) Im letzten Moment hat der MGV Materborn erfahren, dass die St. Anna Kirche in Materborn, die „Heimatkirche“ des MGV, renoviert wird. Die Apsis und auch die Orgel stehen nicht zur Verfügung. Für die Sänger des MGV ist das sehr traurig. Der MGV hat nach Lösungen, in Materborn zu bleiben, gesucht. Letztlich konnte nur das Angebot der Pfarre, die Festmesse in die Klever Stiftskirche zu verlegen, angenommen werden.