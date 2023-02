Gedenken an den Zweiten Weltkrieg Der Marsch über die Nimweger Brücke

Als die Dämmerung näher rückte, machte sich die niederländisch-deutsche Gruppe auf den Weg zur Brücke. Diesem Gedenkmarsch schloss sich an diesem Tag auch der Kommandeur des Zentrums Luftoperationen, Generalleutnant Thorsten Poschwatta, aus Kalkar an. Der Drei-Sterne-General der Luftwaffe ist selbst einsatzerfahrener Veteran und wollte mit seiner Teilnahme den gefallenen Soldaten die Ehre erweisen, was das Team 31 zum Anlass nahm, ihn als „Veteran des Tages“ zu ehren. In einer kurzen Ansprache gedachte er vor den Marschteilnehmenden den Opfern und Gefallenen des Zweiten Weltkriegs in Nimwegen.