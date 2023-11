Café in Kranenburg Der Lindenhof lädt zum Adventsbasar ein

Das Gästehaus und Hofcafé Lindenhof in Kranenburg-Mehr lädt am Wochenende zum Adventsbasar ein. Am Samstag, 18. November, und Sonntag, 19. November, ist der Basar jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. In der Remise des malerischen Cafés – einer alten, schmuckvoll umgebauten Scheune – werden am Wochenende verschiedene Produkte angeboten, die zur vorweihnachtlichen Zeit passen.