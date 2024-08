Kleve in der Planung weit Schutz vor Hitze im Kreis Kleve großes Thema

Dabei drängt das Thema durchaus, wie auch andernorts erkannt wurde: In 13 weiteren Kreisen und kreisfreien Städten sind Hitzeaktionspläne laut Ministerium derzeit in Arbeit, darunter etwa in Aachen, Düsseldorf und Münster. Weitere 22 Kreise und kreisfreie Städte planen künftig die Arbeit an einem Hitzeaktionsplan. Dazu gehören etwa Gelsenkirchen, Hamm und Mönchengladbach. Das NRW-Gesundheitsministerium verweist darauf, dass der Stand eines Hitzeaktionsplans in einer Kommune nur bedingt den Stand des Hitzeschutzes widerspiegelt. So werden in vielen Kommunen ohne Vorliegen eines verabschiedeten Hitzeaktionsplans bereits einzelne Maßnahmen zum Hitzeschutz erarbeitet und umgesetzt, heißt es.