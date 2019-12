Kreis Kleve : Neuer Bildband über den Kreis

Kreis Kleve Mit seiner Landschaft, den Freizeitmöglichkeiten und wirtschaftlichen Themen beschäftigt sich der neue Bildband des Kreises Kleve. Ein vielseitiges Porträt.

(nik) Optisch erinnert das Buch stark an die Internetseite des Kreises - keine Frage, wer der Auftraggeber dieses Bildbandes ist. Drinnen allerdings wird viel geboten - ganz viele Artikel über Landschaft und Natur des Kreises Kleve, über die Freizeit- und kulturellen Möglichkeiten der Region, über die Wirtschaft und das soziale Umfeld, in dem die Menschen hierzulande sich bewegen. 33 Autoren haben sich an diesem Porträt beteiligt: Vertreter der Wirtschaft, der Kultur, der Medien, von Verwaltung und Verbänden. Die große Vielfalt ist es, die den Kreis so liebens- und lebenswert macht, meinen die Herausgeber.