Drei Jahre Ausbildung : Die ersten Notfallsanitäter des Kreises

Kreis Kleve Eine Frau und vier Männer verfügen nun über die höchste nicht-ärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Was unterscheidet Notfallsanitäter von Rettungsassistenten? Und wie sieht die Ausbildung im Kreis Kleve aus?

Während der dreijährigen Ausbildung finden im Wechsel theoretischer Unterricht an der Rettungsdienstschule Simulations- und Notfallakademie Krefeld sowie praktischer Unterricht in verschiedenen Kliniken und in den Rettungswachen des Kreises Kleve statt. Fünf Auszubildende gab es, genauso viele wie es Lehrwachen im Kreis gibt. Alle fünf arbeiten künftig an den Rettungswachen, an denen sie auch ausgebildet worden sind. Zu den Höhepunkten der vergangenen Jahre hätten Elemente wie Einsatzfahrten mit Rettungsbooten auf dem Rhein oder Szenarien auf dem Übungsgelände „Training Base“ am Airport Niederrhein in Weeze gehört, wie der Kreis Kleve sagt.