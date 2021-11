Auszeichnung : Der Kreis Kleve dankt seinen Fluthelfern

Kreis Kleve Von Profis zu Privatleuten: Obwohl das Unwetter im Juli den Kreis Kleve weitgehend verschonte, waren Hunderte Helfer vom Niederrhein in den Katastrophengebieten im Einsatz. Landrätin Gorißen sprach Vertretern nun Dank aus.

Sie erinnerte exemplarisch an einige Einsätze, die die Bandbreite der Unterstützung aus dem Kreis Kleve deutlich machen: Kräfte der Löschzüge arbeiteten in der Bezirksbereitschaft mit, eine Hochleistungspumpe aus Emmerich war in Langenfeld im Einsatz, die DLRG maßgeblich im Wasserrettungszug in Erftstadt und im Bergischen Land im Einsatz. Aufgaben waren unter anderem Menschenrettung, Bergen von Sachgütern, Pegelmessung und technische Hilfeleistung. DRK, Johanniter und Malteser waren bei der Evakuierung eines Pflegeheims in Wassenberg mit neun Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr Kranenburg stellte zwei Gelände-Motorräder in Erkrath und Ahrweiler. Am Kieswerk Grotendonk in Kevelaer füllten Helfer etwa 14.000 Sandsäcke, die anschließend ins Katastrophengebiet gefahren haben. Das THW war maßgeblich beteiligt, unterstützt von der Feuerwehr und Firmen aus dem Kreis Kleve. Ein Wechsellader-Fahrzeug aus dem Kreisgebiet half zur Unterstützung der Feuerwehr Mühlheim (Ruhr) bei der Trinkwasser-Notversorgung im Ahrtal. Leitstellen-Mitarbeiter waren zur Unterstützung der Kollegen in Euskirchen im Einsatz. Kräfte von DRK, DLRG, Maltesern und Johannitern, der Feuerwehren, Jugendfeuerwehr und eines Einsatzleitwagens haben Sachspenden gesichtet, sortiert, gepackt und für den Transport in die Katastrophengebiete vorbereitet.