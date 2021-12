Mit Termin-Buchung : Kreis Kleve bekommt feste Impfstellen

Der ehemalige Aldi-Markt in Goch wird eine feste Impfstelle im Kreis Kleve. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Für den Norden des Kreises Kleve soll es am ehemaligen Aldi-Markt in Goch einen dauerhaften Anlaufpunkt geben, der Standort für den Südkreis wird noch gesucht. Bundeswehr soll Einsatz verlängern. Kreis: „Situation besorgniserregend.“

Pro Tag werden im Kreis Kleve rund 200 neue Corona-Fälle gemeldet. „Wir haben in den vergangenen Wochen einen raschen Anstieg erlebt und liegen weit jenseits der Spitzenwerte, die wir in der bisherigen Pandemie kennengelernt haben“, sagt Landrätin Silke Gorißen. Man habe größere Ausbrüche im Krankenhaus-Betrieb, in Schulen und Kindergärten zu verzeichnen. „Der Kreis Kleve ist mit der Anzahl der Fälle viel mehr belastet, als es noch etwa vor einem Jahr der Fall war.“ Auch die Omikron-Variante ist definitiv im Kreis Kleve angekommen. „Die Situation ist schlichtweg besorgniserregend. Wir können immer nur wieder sagen: Impfen ist der allerbeste Schutz.“

Alleine am vergangenen Donnerstag hatte das Kreishaus fünf neue Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet. Im Verlauf der vergangenen sieben Tage waren es insgesamt 15 Corona-Tote. Ermutigendere Zahlen gibt es bei der Impfquote zu vermelden: Sie beträgt 81 Prozent bei den Erst- und 76,6 Prozent bei den Zweitimpfungen. „Damit liegen wir deutlich über dem Schnitt von Nordrhein-Westfalen“, sagt Silke Gorißen. Zum Vergleich: Dort sind es 76,3 und 72,6 Prozent. Wie hoch die Booster-Impfquote sei, erfasse der Kreis Kleve nicht, hieß es am Donnerstag. Landesweit sind es in Nordrhein-Westfalen 23,2 Prozent.

In der vergangenen Woche hat es dem Impfmonitor der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge im Kreis Kleve insgesamt 23.648 Impfungen gegeben. Davon waren alleine 15.736 Booster-Impfungen. Um das Impf-Angebot weiter auszubauen, will der Kreis Kleve künftig zusätzlich zu den mobilen Impfangeboten in allen Städten und Gemeinden wieder zwei feste Impfstellen einrichten.

Bereits fest steht, dass der ehemalige Aldi-Markt an der Gartenstraße 6 in Goch eine dieser Stellen wird. „Das ist eine tolle Impfstelle geworden und sieht aus wie das Impfzentrum, nur kleiner“, sagt Silke Gorißen. Der Standort der weiteren festen Impfstelle im Südkreis Kleve steht noch nicht fest. Das Angebot in Goch gilt ab sofort montags bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr. Dort finden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen statt. Diese werden ab fünf Monaten nach der Basis-Impfung angeboten. Eine Terminbuchung über das Portal www.impftermine-kreis-kleve.de ist notwendig und ab sofort möglich. Weitere Termine folgen und werden nach und nach im Buchungsportal eingestellt, wie es vom Kreis Kleve heißt.

Darüber hinaus wurden zwischen dem 11. und 19. Dezember für Impftermine in Kevelaer, Geldern, Kerken, Uedem, Bedburg-Hau, Rees und Kleve kurzfristig die Kapazitäten erweitert. Insgesamt stehen dort mehr als 2200 zusätzliche Termine zur Verfügung. Ein regelmäßiger Blick in das Terminbuchungsportal lohnt aber auch für andere Standorte. Durch die zunehmenden Impfangebote, auch in den niedergelassenen Arztpraxen, benötigen viele Bürger ihren bereits gebuchten Impftermin beim Kreis Kleve nicht mehr. „Rund 300 Termine werden derzeit täglich abgesagt. Mehrere Mitarbeiter sind damit beschäftigt, diese Termine neu freizugeben und einzustellen“, sagt Landrätin Gorißen.

Fest steht bereits, dass das Angebot mit Impfungen in allen 16 Städten und Gemeinden auch über den Jahreswechsel hinaus fortgeführt werden soll. Die Termine für Impfungen ab dem 20. Dezember werden in der kommenden Woche ins Internet gestellt.