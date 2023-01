Zum Tod Benedikts XVI. „Mein Freund, der Papst, ist tot“

Der vom Kurienkardinal gewonnene Eindruck verfestigte sich im Laufe der Audienzen. „Er wirkte bei den persönlichen Begegnungen immer sehr präsent. Ihn zeichnete eine besondere Aufmerksamkeit aus“, blickt Stalder zurück. Mehrere Bücher überreichte er dem Heiligen Vater im Laufe der Jahre. Der Pontifex schaute sie sich alle direkt an, schlug einige Seiten auf und las kurz darin. Bei einem Besuch 2006 sah er sich besonders intensiv die Biografie über den Klever Geistlichen Karl Leisner an, der 1945 an den Folgen der KZ-Haft starb. „Karl Leisner ist eine wichtige Gestalt. Bitte grüßen Sie die Mitglieder des Internationalen Karl-Leisner-Kreises von mir“, sagte der Papst. Er kannte das Leben des Märtyrers sehr gut. So wurde Leisner von seinem Vorgänger Papst Johannes Paul II. in Berlin seliggesprochen. Ratzinger war damals eng an der Seite des Papstes und in Berlin dabei.