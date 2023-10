Klever Verein Freie Tierhilfe „Für Tierschutz braucht man Herz und Verstand“

In vielen Ländern gibt es zu viele Straßenhunde. Um das Problem beheben zu wollen, verfolgen verschiedene Länder verschiedene Methoden. Während zum Beispiel in Ägypten Menschen dafür bezahlt werden, Hunde zu töten, werden die Hunde in den Tierheimen von Bulgarien kaum beachtet. „In Bulgarien haben die Hunde praktisch nichts. Manche Hunde sind 24 Stunden an einer Kette und manche Hunde haben nicht mal eine Hundehütte. Außerhalb der Tierheime werden die Hunde gequält, ausgesetzt und verfolgt“, erzählt Braß in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Ein anderes Beispiel ist Rumänien, wo 2013 das Tötungsgesetz von Hunden eingeführt wurde. Hier werden die Vierbeiner nach 14 Tagen, wenn sie nicht adoptiert werden, getötet. Und das oft qualvoll.