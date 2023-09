Politiker diskutieren Reform Warum der Klever Rat schrumpfen will

Daran, dass der Stadtrat nach der Kommunalwahl 2020 wuchs, hatten die Klever Politiker kaum Anteil. Zunächst einmal war die Anzahl der Stadtverordneten auf 50 angewachsen, weil die Kreisstadt die magische 50.000-Einwohner-Grenze übersprungen hatte. Und dann sorgten auch die Bürger mit ihrem Wahlverhalten für ein Aufblähen des Kommunalparlaments. So errang die CDU in 21 von 22 Wahlkreisen das Direktmandat, nur eines sicherten sich die Grünen. Doch weil die Christdemokraten nur 38,56 Prozent der Stimmen holten, mussten Ausgleichsmandate her. So landete man bei 54 Ratsvertretern.