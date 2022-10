Erntedank in Warbeyen : Bunter Höhepunkt bei strahlender Sonne

Kleve-Warbeyen In Warbeyen fand der traditionelle Erntedankumzug bei schönem Herbstwetter als Höhepunkt des Festwochenendes statt. In diesem Jahr ist Marie Bröcheler die Erntekönigin. Ein Thema des Umzugs war die aktuelle Energiekrise.

Vor dem Auftakt wurden die Wagen gesegnet, bevor sich der Erntedankumzug in Bewegung setzte. Vor zahlreichen Zuschauern zog er zunächst der B 220 entgegen. „Energiepreise so hoch wie nie, darum ziehen wir unsere Erntekönigin Marie“, so lautete das Motto des Wagens, auf dem die Königin thronte. Sie ließ sich von sechs Männern, die auf ihren Rücken eine Solarpaneele aus Papier befestigt hatten, durch die Straßen ziehen, anstatt mit einem Traktor zu ziehen. An der Deichsel befand sich für jeden der Männer eine Halterung. Hierhin hatte man die benötigte Erfrischung für den kräftezehrenden Weg gesteckt: eine Flasche Bier. Hinter dem Wagen der Königin fuhren Kinder mit ihren Kettcars sowie Mütter auf E-Bikes mit ihren Nachwuchs im Anhänger. „Ernteköniginnen in spe, fahren in „E“, so lautete ihre Devise.