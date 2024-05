Großprojekt am Rhein Klever Oraniendeich wieder für den Autoverkehr freigegeben

Autofahrer, die sich regelmäßig auf den Weg nach Emmerich begeben, können aufatmen: Seit Freitag ist der Oraniendeich wieder befahrbar. So kann die häufig von Stau geplagte Emmericher Straße in Kellen umfahren werden. Fünf Jahre lang hat der Deichverband Kleve-Xanten an dem Großprojekt am Rhein gearbeitet, Anfang Juni 2019 wurde der Oraniendeich erstmals gesperrt. Damals rechnete man mit Verkehrschaos in der Region, das aber blieb aus. Zuletzt hatte die Landesbehörde Straßen.NRW noch an der Fahrbahn sowie am neuen Radweg nach Griethausen gefeilt. Die Radwegeverbindung wurde im Auftrag der Stadt Kleve gebaut. Eine Verkehrsinsel soll es Radfahrern erleichtern, die viel und schnell befahrene Landstraße zu überqueren.