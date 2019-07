Kleve : Singt dem Herrn ein neues Lied

Der Kirchenchor Christus-König sang zum ersten Mal 1934 bei der Weihe der ersten Kirche in der Oberstadt.

Im Garten von Eugen Cillessen, Triftstraße in Kleve, ist eine gelb-weiße Fahne des Vatikans mit dem Papstwappen gehisst. „An besonders hohen kirchlichen Festtagen ziehe ich die Fahne an der Stange hoch“, sagt der Vorsitzende des Kirchenchores Christus-König. Dann ist auch seine Stimme im Chor gefragt. Sorgfältig hat er die Auftritte im laufenden Kirchenjahr registriert. So sang der Chor am Cäcilienfest in der Vorabendmesse zum 1. Advent. Zum Cäcilienfest erklangen die Cäcilienhymnen von Wilhelm Janssen. Vor allem ist der jährliche Höhepunkt die Vorbereitung und der Vortrag einer Messekomposition für Soli, Chor und Orchester an den Weihnachtsfeiertagen. So sang der Chor in der Christmette und am 2. Weihnachtstag die Krönungsmesse mit Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Dadurch erhielten die Festgottesdienste zu Weihnachten ein besonders feierliches Gewand. „Die von allen gesungenen beliebten Weihnachtslieder waren für die Ausführenden und Mitfeiernden ein beeindruckendes Erlebnis“, blickt der Chorleiter Johannes Feldmann zurück. Der Kirchenchor Christus-König gestaltete die Festmesse zum Dreikönigsfest, ein Sechswochenamt in St.-Willibrord Rindern, er führte „Die Könige von Tharsis“ in der Christus-König-Kirche auf, sang in der Vorabendmesse zu Palmsonntag und in der Osternacht die „Kleine Orgelsolomesse“ von Joseph Haydn. Der Chor wirkte beim gemeinsamen Marienlob in der Kapuzinerkirche mit, sang in der Vorabendmesse zu Pfingsten und bei der Klever Fronleichnamsfeier, bevor es in die Sommerferien ging. Der Kirchenchor, der in der Kirche Christus-König beheimatet ist, hat aktuell 38 Mitglieder, davon 15 im Sopran, 12 im Alt, vier im Tenor, drei im Bass, dazu den Chorleiter Johannes Feldmann und drei Ehrenmitglieder. Präses des Kirchenchores ist Kreisdechant, Pfarrer und Propst Johannes Mecking. Der älteste Sänger ist 93 Jahre, der jüngste 44 Jahre alt. Die angenehme Atmosphäre in der Chorgemeinschaft spürt man auch in den verschiedenen geselligen Feiern. So führte im Mai eine Chorfahrt nach Neumarkt in der Oberpfalz, wo man das wunderschöne Kloster Weltenburg besichtigte und Abstecher nach Regensburg und Nürnberg unternahm. Es gibt Besuche befreundeter Chöre, wie etwa des Chores von St.-Michael in Waldniel. Der Chor besteht seit 1933.