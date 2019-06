Festakt Heimatverein Arenacum : Arenacum begleitet Rindern in die Zukunft

Kleves Stadtarchivar Bert Thissen sprach beim Festakt auf der Wasserburg in Rindern über die Herausforderungen ländlicher Strukturen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Rindern Am Sonntag feierte der Rinderner Heimatverein Arenacum den 50. Geburtstag auf der Wasserburg. Josef Gietemann will die „Identität des Dorfes“ bewahren. Stadtarchivar Bert Thissen bemängelte Versorgung im ländlichen Raum.

Was die Schwanenburg für die Klever ist, sei die Wasserburg für die Rinderner. So sagt es Markus Toppmöller, Fachbereichsleiter Psychologie der katholischen Bildungseinrichtung Wasserburg. So sei es wenig verwunderlich, dass der Rinderner Heimatverein „Arenacum“ seinen 50. Geburtstag auf der Wasserburg feierte. Der „Verein für Kultur und Geschichte in Rindern“ wurde am 2. Juni 1969 um 19:30 Uhr vom damaligen Ortsbürgermeister Theodor Wels gegründet - als Trotzreaktion gegen die Eingemeindung nach Kleve. Mittlerweile sind die Ehrenamtler vielseitig aufgestellt: 2002 wurde gar ein eigenes Museum eingerichtet, in die Ortsplanung und die Namensgebung der Grundschule waren die Heimatfreunde ebenfalls involviert.

Nun also der Festakt zu einem halben Jahrhundert Liebe zur Heimat. Dieser begann mit einem Gottesdienst in der Willibrord-Kirche, im Anschluss lud der nunmehr dritte Vorsitzende Arenacums, Josef Gietmann, die Mitglieder zu einer Vortragsreihe auf der Wasserburg ein. „Es ist unsere Aufgabe, die niederrheinische Landschaft und das Treiben in der Niederung zu pflegen, zu begleiten und zu fördern“, sagte er vor knapp 150 Gästen. Dies aber, so sagt er, immer mit einem offenen Blick über die Grenze des Dorfes, der Stadt Kleve und Deutschlands hinaus. Der stellvertretende Bürgermeister Joachim Schmidt nannte das 50-jährige Bestehen „einen ersten Schritt in eine große Zukunft.“ Anderthalb Generationen hätten den Verein mittlerweile geprägt, weitere müssten folgen, um das Gesamtwerk des Heimatvereins zu vollenden. Gietemann hatte sich erfolgreich um den Klever Stadtarchivar Bert Thissen als wichtigsten Redner bemüht. Er reflektierte die Geschichte des Dorfes Rindern. Am 1. Juli 1969 sei Rindern eingemeindet worden. Es sei aus heutiger Perspektive „nachvollziehbar, dass viele Rinderner die Sorge hatten, ihre kommunale Eigenständigkeit und damit die dörflichen Strukturen zu verlieren“, sagte Thissen. So sei Arenacum angetreten, um die lokalen Interessen der Niederung in der Öffentlichkeit und der Klever Politik zu vertreten. „Rückblickend aber muss man über den Schritt froh sein, da die heutigen Aufgaben an eine professionelle Kommunalverwaltung hoch geworden sind“, sagte Thissen.Doch er bemängelte auch die Daseinsversorgung des Dorfes.

Info Die Vereinsgeschichte von "Arenacum" im Überblick Vorsitzende Theodor Wels (1969 bis 1976), Roland Verheyen (1976-2003), Josef Gietemann (2003-heute). 2009 wurde Verheyen zum Ehrenvorsitzenden. Namensgebung Wie der Klever Heimatverein änderten 2012 auch die Rinderner den Vereinsnamen in „Arenacum – Verein für Kultur und Geschichte in Rindern“ um.

So gebe es zu wenige Hausärzte vor Ort, Gleiches gelte für Supermärkte. Insbesondere Menschen, deren Mobilität eingeschränkt und die keinen Internetzugang hätten, seien benachteiligt. „Das ist ein soziales Problem“, sagte er.

Thissen beobachte eine Kultur, dass viele Kunden „lieber an einem beliebigen Ort im Mega-Center oder im Outlet auf der grünen Wiese einkaufen“, anstatt die lokalen Händler zu unterstützen. Ob all der Herausforderungen, denen sich das Dorf Rindern in den nächsten Jahren stellen müsse, sei Arenacum umso wichtiger, um „Geborgenheit“ zu bieten.

Der Archivar legte zudem dar, dass es in der Wissenschaft mittlerweile Zweifel daran gebe, ob sich in Rindern tatsächlich eine römische Befestigungsanlage am Niedergermanischen Limes befunden habe. Doch Gietemann antwortete humorvoll: „So lange die Wissenschaftler Arenacum nicht woanders verorten, bleibt Arenacum Rindern erhalten. Der Käs´ ist gegessen.“