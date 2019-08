Kleve : Von Tieren, Talent und Tradition

Kleve Paul Busch gastiert ab Freitag unter dem Motto "Arena der Attraktionen" in Kleve. Der Zirkus wird bereits in siebter Generation geführt. Mit dabei sind auch Langhörner aus Texas, ungarische Steppenrinder und Highlander.

Nach fünf Jahren der Abstinenz ist es ab Freitagabend wieder so weit: Der Zirkus Paul Busch gastiert in Kleve. Bis Montag lädt dieser ins Zelt auf dem Festplatz am Spoykanal Ludwig-Jahn-Straße ein. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 30. August. Täglich von 10 und 12 Uhr sind die Zirkuskassen geöffnet. „Kleve ist eine wirklich zirkusfreundliche Stadt, wir kommen immer wieder gerne hierher. Das letzte Gastspiel war für uns ein voller Erfolg. Gerne würden wir daran anknüpfen“, sagt Direktor Henry Frank. „Wir sind ein Traditionszirkus mit klassischem Programm“, kündigt Henry Frank an. Schon jetzt sind große Teile des Zirkus an der Spoy aufgebaut. Vier 17 Meter hohe Stahlmasten tragen die zwölf Meter große Rundkuppel des Zeltes. Das Zelt bietet Platz für knapp 900 Personen. Die Zuschauer erwarten Clowns, Dresseure und Artisten. Mit insgesamt 25 Mitarbeitern reist der Tross in die Schwanenstadt. Dazu kommt eine Vielzahl von Tieren – mittlerweile eine Seltenheit in der Zirkusszene. „Wir haben keinerlei Wildtiere, sondern ausschließlich Haustiere“, sagt Henry Frank. Darunter seien Pferde, Esel, Kamele, Ponys, verschiedene Rinder, Zebras, Hunde und Ziegen. Es sei ihm wichtig, zu betonen, dass die Zirkustiere artgerecht gehalten würden und dies auch von offizieller Stelle regelmäßig bescheinigt würde. Weiter erklären die Macher des Zirkus: „Wird einem Unternehmen, das mit Tieren arbeitet, permanent und öffentlich Tierquälerei vorgeworfen, mag dies für Außenstehende bloß eine legitime Meinungsäußerung sein – aber für das betroffene Unternehmen und die Beschäftigten sowie ihre Familien ist bereits das öffentliche Vorwerfen von ,Tierquälerei’ faktisch ehrverletzend und rufschädigend.“ Auch der Großzirkus stünde unter Druck. Schließlich würde die Anzahl derer stetig weniger, auch die zirkustypische Plakatwerbung werde immer weiter eingeschränkt, erklärt Öffentlichkeitsreferent Klaus Kaulis.