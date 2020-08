Kostenpflichtiger Inhalt: Streit um Zukunft : Der Flughafen braucht unabhängige Prüfung

Ryanair-Maschinen am Flughafen Weeze. Foto: dpa/Marcel Kusch

Meinung Kreis Kleve Wenn es um den Flughafen in Weeze geht, sind sich Befürworter und Widersacher nur in einem einig: dass er Arbeitsplätze geschaffen hat. Danach ist auch schon Schluss. Was es bei der emotionalen Debatte braucht: eine unabhängige Prüfung.