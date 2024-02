„Der Feinschmecker“-Ranking Landhaus Köpp gehört zu den Top 500 Restaurants in Deutschland

Das Magazin „Der Feinschmecker“ hat wieder die 500 besten Restaurants in ganz Deutschland getestet und bewertet. Die Tester waren dafür anonym und unabhängig unterwegs. Und sie haben entschieden: Für ausgezeichnete Küche muss man nicht in die Großstadt. Denn auch aus der Region hat es ein Restaurant in die Liste geschafft. Das Landhaus Köpp in Obermörmter.