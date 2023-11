Überraschend viel Zuspruch Der erste Dorftreff in Appeldorn kam bestens an

Corona hat nicht zuletzt die Kontakte zwischen älteren Menschen weitgehend zum Erliegen gebracht. Inzwischen kann man sich wieder miteinander treffen, entsprechende Angebote werden gern angenommen. Zum Beispiel in Appeldorn, wo jetzt im Familienzentrum am Kindergarten sogar ein „Cross-over-Projekt“ stattfand: Einrichtungsleitung Stephanie Janßen wollte die Kinder ihrer Kindertagesstätte in Kontakt mit älteren Menschen der Gemeinde bringen und mit kleinen Aufführungen, Spielen oder Basteleien Freude bereiten.