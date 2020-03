Infrastruktur Kalkar : Kalkars neuer Bauhof soll an den Oyweg

Der städtische Bauhof am Stadtpark von Kalkar entspricht den rechtlichen und baulichen Anforderungen an eine solche Einrichtung nicht mehr. Auch ist zu wenig Lagerfläche vorhanden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Für einen neuen Betriebshof will die Stadt Kalkar ein innerstädtisches Gewerbegrundstück nutzen. Das würde ein Großteil der Politik lieber Gewinn bringend verkaufen. Debatte über hohe Kosten.

Bereits im September 2018 hatte der Rat die Stadtverwaltung beauftragt, einen geeigneten Standort für einen neuen Bauhof zu finden. Ein Planungsbüro wurde mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt, „In ihr wurde dargelegt, dass ordnungsgemäße Werkstätten, Verwaltungs- und Sozialräume auf dem Grundstück ,Am Stadtpark’ nicht untergebracht werden können“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Eine kleine Gruppe aus Mitarbeitern der Verwaltung und einigen Ratsleuten besichtigte sogar einen auswärtigen Bauhof, um zu sehen, wie eine Einrichtung ähnlicher Größe heute auszusehen hat. Auf der zur Verfügung stehenden Fläche am Oyweg könnte auf 6650 Quadratmetern ein Betriebshof mit Lagerplatz entstehen.

Diejenigen Kommunalpolitiker, die einen Bauhof lieber außerhalb der Stadt etwa in Hanselaer hätten, mussten sich von Baurat Frank Sundermann erklären lassen, dass der Bau eines Betriebshofs kein privilegiertes Vorhaben sei und es deshalb dafür im Außenbereich keine Baugenehmigung gebe. Die Fläche Am Oyweg jedoch könnte man auch an Dritte veräußern und damit den städtischen Haushalt entlasten, argumentierten CDU, SPD und Grüne. Die Bürgermeisterin brachte das Problem auf den Punkt: „Wir haben nach alternativen Standorten gesucht, aber es gibt sie nicht.“ Der Wirtschaftsförderer, der grundsätzlich natürlich gerne Flächen für Ansiedlungen veräußere, sehe das im übrigen ganz genau so.