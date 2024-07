Müsli-Manufaktur aus Kleve Der bemerkenswerte Aufstieg von „Barni & Wilma“

An der Hohen Straße in Rindern findet man eine echte Erfolgsgeschichte. Hier produziert Barni & Wilma in den umgebauten Räumen einer alten Bäckerei Granola, also gebackenes Müsli. Und ist damit so erfolgreich, dass das Unternehmen vollkommen zurecht der erste Stopp der Sommertour der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve war. „Im vergangenen Jahr waren wir in Handwerksbetrieben unterwegs. In diesem Jahr dreht sich alles um Firmen, die für Genuss stehen“, sagte Kreis-Wirtschaftsförderin Brigitte Jansen. Ebenfalls zu Besuch war die Klever Wirtschaftsförderin Charmaine Haswell. Und die ist voll des Lobes über die Müsli-Manufaktur: „Barni & Wilma ist ein junges und erfolgreiches Unternehmen. Ich bin wirklich beeindruckt von der Leidenschaft, dem Mut und der Energie, die hier hinein gesteckt werden“, sagte sie. Immerhin wurde die Firma 2020 gegründet – mitten in der Coronakrise. Sie sei auch befangen, räumte Haswell ein: „Ich esse die Produkte von Barni & Wilma selbst leidenschaftlich gerne.“