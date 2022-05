Bauernmarkt Riswick : Seit 25 Jahren Frisches vom Feld

Zur Feier des Tages gab es auf dem Riswicker Bauernmarkt kostenlose Proben für die Kunden. RP-Foto: KDS Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve Der Riswicker Bauernmarkt bietet den Kunden seit einem Vierteljahrhundert Produkte nach dem Motto „Aus der Region, für die Region“. Zwölf Erzeuger sind donnerstags vor Ort – eine Gemeinschaft in besonderer Atmosphäre.

Von Maarten Oversteegen

Ludger Wittenhorst liebt seine Arbeit mit frischem Obst und Gemüse. Und zwar ganz egal wo: auf dem Acker, im Gewächshaus oder auf dem Wochenmarkt. Doch der Bauernmarkt Haus Riswick in Kleve ist für den Landwirt aus Emmerich beinahe Erholung. „Das ist einfach Woche für Woche eine nette Atmosphäre hier. Der Ort, die Kollegen, die Kunden – hier spielt einfach alles zusammen. Ich bin natürlich auch sehr gerne auf den Wochenmärkten unterwegs. Aber das Miteinander ist hier in Riswick schon außergewöhnlich“, sagt Wittenhorst, der mit seinem Bruder Werner die Bioland-Gärtnerei Voorthuysen führt. In der Region hat er sich mit der Abo-Kiste einen Namen gemacht.

Immer donnerstags bringen Bauern am Versuchs- und Bildungszentrum Riswick landwirtschaftliche Erzeugnisse zur Kundschaft. Gemüse, Obst, Fisch, Fleisch, Käse oder Honig – die Auswahl ist riesig. Und die Kunden nehmen das Angebot an. Immerhin feierte der Bauernmarkt nun schon seinen 25. Geburtstag. Am Donnerstagnachmittag fand auf dem Hofareal ein Jubiläumsmarkt statt. Für die Kinder wurde ein Clown organisiert, die Erwachsenen konnten Blumenkränze basteln und wurden vor allem kulinarisch bei Laune gehalten. Unter dem Motto „Tischlein deck dich – eine Tafel voller Gaumenfreuden“ konnten sich die Besucher an den Marktständen kleinere Leckereien aussuchen, die an der großen Tafel verzehrt wurden – darunter Bruschetta oder Geflügel-Currywurst. Vieles wurde kostenfrei angeboten, für andere Snacks musste ein symbolischer Obolus gezahlt werden.

Info Der Bauernmarkt findet donnerstags statt Termin Jeden Donnerstag findet der Bauernmarkt Haus Riswick von 12 bis 17 Uhr statt. Insgesamt gibt es zwölf Anbieter, allesamt aus der Region. Der Markt macht nur rund um Weihnachten eine zweiwöchige Pause. An Feiertagen weicht man auf den Mittwoch aus.

Seit Ende März ist Ute Schrievers vom gleichnamigen Hof in Wachtendonk-Wankum Vorsitzende des Bauernmarktes. Sie hatte das Amt von Ludger Wittenhorst übernommen. Viel Mehrarbeit aber kam mit der Wahl nicht auf die Landwirtin zu. „Wir sind hier untereinander ein super Team, da packt jeder mit an“, sagt Schrievers. Es sei das Erfolgsrezept des Bauernmarktes, dass Produkte aus der Region für die Region angeboten werden. Alle Lebensmittel werden in einem Umkreis von 80 Kilometern angebaut oder hergestellt. Die klimaschonende Direktvermarktung garantiert kurze Transportwege.

Zwölf Marktstände sind es aktuell, Fluktuation gibt es kaum. Ein Anbieter für Tiefkühlfleisch und einer für Ziegenkäse hatten es vor Jahren nicht geschafft, ansonsten aber gibt es für jedes Angebot auch Nachfrage. „Dass wir damals vor 25 Jahren beim Start dabei waren, war glückliche Fügung. Man suchte jemanden, der Bio anbietet. Da haben wir nicht lange überlegt“, sagt Ludger Wittenhorst.

So geht es allen Kollegen: Wer einmal in Riswick angekommen ist, der bleibt. „Hier gibt es keine fliegenden Händler, die Klamotten oder Sonstiges verkaufen. Es sind alles Selbsterzeuger, die mit Herz bei der Sache sind und frische Produkte anbieten“, sagt Schrievers. Meist stünde der Chef selbst hinter dem Stand, zumindest aber langjährige Mitarbeiter. Zudem sei der Aufenthalt auf dem Bauernmarkt regelrecht ein Ausflug. Die Landfrauen bieten Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an, im Haus Riswick gibt es warmen Mittagstisch. Kinder können sich auf Trampelfahrzeugen austoben. Und ganz wichtig: Am Elsenpaß 5 kommen Jung und Alt mit der Landwirtschaft in Tuchfühlung.

Heinrich Westerhoff, Landwirt aus Schneppenbaum, beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit Kartoffeln. Auf neun Hektar Fläche baut er unterschiedliche Sorten an, von festkochend bis mehlig ist alles dabei. „Ich habe einen klassischen Ein-Mann-Betrieb. Die Feldvorbereitung, die Pflanzung und der Verkauf auf dem Markt – alles liegt in einer Hand. Jede Kartoffel habe ich selbst in der Hand gehabt“, sagt der Mann aus Bedburg-Hau. Seit acht Jahren ist Westerhoff nun beim Bauernmarkt in Kleve mit dabei. „Es macht hier einfach große Freude, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. Sie haben echtes Interesse an Kartoffeln. Und es tut auch mal gut, ein Feedback zu bekommen. Da kommen die Leute zu mir und sagen, dass sie zuletzt mal wieder anderswo Kartoffeln geholt haben, meine aber doch besser sind. Das sind natürlich schöne Rückmeldungen“, sagt Heinrich Westerhoff.