Aroma-Hersteller Silesia investiert Millionen in den Standort Kalkar

25 Jahre gibt es den Aromahersteller Silesia in Kalkar. Das Familienunternehmen, seit 110 Jahren auf dem Markt und mit Hauptsitz in Neuss, beschäftigt im Werk Kehrum 170 Mitarbeiter, die sich um ihre Jobs keine Sorgen machen müssen. Denn Silesia beweist seine Standorttreue durch Investitionen, die in diesem Jahr eine besondere Größenordnung erreichen.