Statistik für November Arbeitsmarkt im Kreis Kleve trotz schwieriger Bedingungen auf Kurs

„Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen, insbesondere was die Energiekosten angeht, bleibt der Arbeitsmarkt in den Kreisen Wesel und Kleve auf Kurs. Die Aufnahmekapazität des Marktes ist allerdings aktuell abgeschwächt“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. Dennoch liege die Arbeitslosigkeit im Versichertenbereich, also bei den Arbeitsagenturen, leicht unter dem Niveau des Vorjahres. „In den Jobcentern scheint die Registrierung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen erst einmal so gut wie abgeschlossen zu sein, hier kamen seit dem Vormonat nur noch wenige Personen hinzu. Eine grundsätzlich positive Entwicklung in diesem Monat ist die rückläufige Arbeitslosigkeit bei den langzeitarbeitslosen Menschen. Dies gilt sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum November vor einem Jahr“, sagt Ossyra.