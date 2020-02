Karneval : Ochsenorden für Zeitung zum Hören

Die Kalkarer Karnevalsgesellschaft (KKG) überreichte die 51. Auszeichnung vor zahlreichen Ehrengästen und Tollitäten der Region an die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Niederrhein-Echos. Nach der Feier war das Prinzentreffen.

„Wat is et doch in Kalkar schön“, wenn dieses Lied im historischen Rathaus der Stadt Kalkar erklingt, ist die Zeit des „Goldenen Ochsenordens“ gekommen, der alljährlich durch die Kalkarer Karnevalsgesellschaft (KKG) an Persönlichkeiten, Vereine oder Institutionen verliehen wird, die sich in hervorragender Weise ehrenamtlich und getreu dem Leitgedanken „Ein Herz hat nur, wer ein Herz für andere hat“, engagieren. Der Senat der KKG wählte einstimmig „Das NiederrheinEcho - Regionale Wochenzeitung zum Hören“.