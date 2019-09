VHS : Die lange Nacht der VHS Kleve

Susanne Heyer-van Heeck vom „Studio“ Körperkunst, mit Tabaluga (l.) und Luna (r.). Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Ein für alle Besucher offenes VHS-Haus, ein Fest mit Musik und Tanz im Hof, eine Nacht der Klänge und Worte und ein Musikfrühstück: All das und noch viel mehr gab es zum 100. Geburtstag der Einrichtung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Stalder

„Wir sind mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden“, sagte der Leiter der Volkshochschule Kleve, Thorsten Hausmann, um 21 Uhr. Da lief das Programm der „Langen Nacht der Volkshochschulen“ unter dem Leitwort „zusammenleben.zusammenhalten“ bereits drei Stunden und sollte sich noch bis zum nächsten Morgen um 9 Uhr ausdehnen. Mit der ganzen Stadt feierte die VHS ihren 100. Geburtstag. Das Haus an der Hagschen Poort 22 erwies sich als offene Tür zum Mitmachen, Erleben, Lernen und Staunen.

Die Akteure, Lehrende und Kursteilnehmer, boten einen unterhaltsamen und motivierenden Querschnitt durch das große Angebot. Aus dem Kurs „Malen mit Öl und Acrylfarben“ wurden zwei Damen beim Bodypainting (Körperbemalung) verwandelt. „Sit down and make your English better“ lud Kurt Stynen ein, während Astrid Wagner ein Spanisch-Quiz mit Plickers anbot. Gerade lief ein spanischer Film aus Peru. Klaus Junge und Margret Ostermann informierten über „Kunstwerke lesen“ und „Kunst intuitiv“.

info Werbung mit Nofretete und Anna von Cleve Werbung Mit Nofretete, Karl Marx und Anna von Cleve machte die VHS aufmerksam auf ihre Lange Nacht. Bereiche Das Programm umfasste Kultur bis Beruf, Gesellschaft bis Gesundheit, Analog bis Digital.

Deutsch konnte man mit Unterstützung durch das vhs-Lernnetz mit Yusef Abu-Dagga lernen, und musikalisch ging es mit Hildegund de Waal in Französisch zu. Mitmachen war bei Bettina Schulte-Kleipaß gleich bei sechs Angeboten zu „Relaxen und entspannen“ erwünscht. Es zwitscherte und flötete bei Martha Nöhles-Terbuyken vom NABU, während Andrea Schulze die arktischen Wildgänse und Christoph Koster den Nachtfalter präsentierten. Der Projektgruppe Fotografie konnte man über die Schulter schauen - von 1000 Fotos wurden 20 Glanzstücke in der VHS aufgehängt - und mit Petra van Aken konnte man in der Holzwerkstatt dicke Bretter bohren. Die Tanz-Schnupperkurse mit Bal Folk, Tango Argentino, Orientalischem Tanz und Tänzen der Welt waren stark besucht.

In Raum 114 gab es ein Speeddating mit Politikerinnen, einen Film über 100 Jahre Frauenwahlrecht und „ZuNami“ zum Zuhören, Nachdenken und Mitmischen. Die schönsten VHS-Videos zeigte Manthan Shah, und Anni Velkova-Rehm lud zu Spielen zur interkulturellen Kommunikation ein. Eine Ausstellung zeigte „Formbare Erde“ aus Workshops mit Heinrich Woltermann. Gleich drei Räume nahmen die Welt des Computers ein. Stichworte: „Hilfe! Mein Text ist weg!“, „Künstliche Intelligenz in der Nussschale“, „Das Millionen-Daten-Ding“ „vhs.cloud“, „Die Apple-Welt“ und „3-D-Drucken für jedermann“. Willi Holterman gab Einblicke in die „Historie“ der Computer. Dabei stieg als modernste Erfindung eine Drohne im Klassenraum auf, die tolle Bilder erzeugte.