Art Makia Klever Tätowierer sticht kostenlose Tattoos für besonderen Zweck

Die kostenlose Tätowierung wird ehrenamtlich von teilnehmenden Studios in ganz Deutschland umgesetzt. Auch das Studio „Art Makia by KUBA“ mit Niederlassungen in Kleve und Moers nimmt teil. An der Kirchstraße in Kleve – zwischen Elsabrunnen und Stiftskirche – wurden bereits gut 20 der „Opt.Ink“-Tattoos gestochen. Weitere Termine sind bereits gebucht. „Wir hoffen damit vor allem jüngere Leute auf das Thema Organspendebereitschaft aufmerksam zu machen, die sich vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben“, sagen Kevin Adamczyk und Danny Verhalen, die Klever Shopmanager. Das Tattoo ist nicht nur ein Zeichen für die Bereitschaft, seine Organe zu spenden – sichtbar auf der Haut getragen, soll es auch zum Gespräch anregen und im besten Fall bei anderen die Bereitschaft zur Organspende wecken.