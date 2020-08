Demonstration : Anwohner in Hönnepel sperren erneut Straße

Anwohner in Hönnepel sperren erneut Straße

Kalkar-Hönnepel Mehrere Dutzend Bürger sollen sich nach Angaben des Veranstalters an der Kreuzung von Rheinstraße und Griether Straße versammelt haben, um gegen den ihrer Meinung nach deutlich zu starken Durchgangsverkehr zu protestieren.

(lukra) Anwohner haben in Kalkars Ortsteil Hönnepel erneut für eine Stunde eine Straße gesperrt. Mehrere Dutzend Bürger sollen sich nach Angaben des Veranstalters an der Kreuzung von Rheinstraße und Griether Straße versammelt haben, um gegen den ihrer Meinung nach deutlich zu starken Durchgangsverkehr zu protestieren. Wie in der vergangenen Woche auch sicherte die Polizei die vorher angemeldete Demonstration.