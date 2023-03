„Demon Slayer“ Warum das Klever Kino Anime auf großer Leinwand zeigt

Kein Zweifel: Auf diesen Film haben sich Fans schon lange gefreut – das jedenfalls muss man annehmen, wenn man die Kommentare zum Trailer auf der Video-Plattform Youtube liest. „Ich kann das nicht mehr abwarten“, heißt es dort. Oder: „Ich lebe für diesen Anime.“ Denn genau darum geht es: Anime-Filme erleben in der ihr eigenen Szene einen regelrechten Boom. Und auch das Klever Kino zeigt die japanischen Cartoons in unregelmäßigen Abständen. Am 7. März ist es wieder so weit: Dann läuft „Demon Slayer - To the Swordsmith Village“ auch in Kleve auf der großen Leinwand. Und möchte man den Internet-Kommentaren Glauben schenken, ist das eine ziemlich große Sache.