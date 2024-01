400 Trecker in der Stadt Riesen-Demo in Kleve – Ministerin Gorißen stellt sich hinter Landwirte

Perspektiven, die vor allem durch Entscheidungen in der Politik beeinflusst würden, so die Protestierenden, die zum Teil ihren Unmut über die aktuelle Bundesregierung äußerten. Neben zahlreichen Landwirten und Gartenbauern waren auch Politiker zur Demonstration gekommen. Prominenteste Stimme war dabei NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen. Sie befürwortete die Bauernproteste dieser Woche. „Es ist wichtig, dass die Bauern auf die Straße gehen und auf ihre Situation aufmerksam machen“, sagte Gorißen. Im Grunde gehe es um das Überleben der landwirtschaftlichen Betriebe, die gerade in NRW und besonders im Kreis Kleve eine wichtige Rolle spielen würden. Die Sparvorgaben der Bundesregierung müssten daher vom Tisch, forderte die Landwirtschaftsministerin. „Wir stehen in NRW an der Seite der Landwirte“, versicherte Gorißen unter dem Applaus der Demonstranten.