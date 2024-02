Aufruf von Parteien Demo gegen Rechtsextremismus in Kalkar angekündigt

Kalkar · Nach Demonstrationen für Demokratie mit Tausenden Teilnehmern am Niederrhein wird jetzt auch in Kalkar zum Protest aufgerufen. Ein Bündnis will die Menschen auf die Straßen holen.

09.02.2024 , 05:15 Uhr

Unter dem Motto „Gemeinsam für Freiheit, Vielfalt und Demoratie“ ruft ein breites Bündnis der im Kalkarer Rat vertretenden Parteien und Gruppierungen sowie der Kirchen alle Bürger auf, an der Demo am Samstag, 17. Februar 2024 ab 15 Uhr in Kalkar teilzunehmen. Treffpunkt ist das Schulzentrum Kalkar. Von dort ziehen die Demonstranten durch die Monrestraße bis zum Markt. Vor dem historischen Rathaus wird eine Kundgebung mit kurzen Reden die Demo der Stadtgesellschaft abschließen. Als Teilnehmende haben CDU, Forum Kalkar, SPD; Grüne, FBK, FDP, die katholischen Gemeinden Heilig Geist und St. Clemens sowie die evangelische Kirche unterzeichnet. Hier geht es zur Bilderstrecke: Riesen-Demo mit Tausenden Teilnehmern für Demokratie in Kleve

(nik)