Auflagen der Bezirksregierung Deichverlegung in Kleve gefordert – drohen sogar Enteignungen?

Dieser Brief dürfte beim Deichverband Xanten-Kleve für wenig Begeisterung gesorgt haben: Die Bezirksregierung Düsseldorf hat den Deichverband angewiesen, seine Planungen für die Deichverlegung am Rhein rund um Kleve zu überarbeiten. Dabei soll geprüft werden, den Deich weiter als geplant zurückzuverlegen. Es geht dabei um zwei Deichabschnitte: Das Teilstück von der Hochwasserschutzmauer in Griethausen bis zum Johanna-Sebus-Denkmal an der Schleuse und das deutlich größere Teilstück von Grieth bis zur Klever Rheinbrücke bei Emmerich. Die Auswirkungen wären durchaus beträchtlich.