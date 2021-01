Hochwasserschutz am Niederrhein : Deichverband hält Mitgliedsbeiträge konstant

Niederrhein Der Verbandsvorstand informiert im neuen Deichbrief über die Entwicklungen des vergangenen Jahres. Es gab viele Einsprüche gegen den Abriss der Schleuse in Brienen.

Im Deichbrief wird zudem über den Fortschritt der aktuellen Bau- und Sanierungsprojekte informiert. So stehe der Neubau des Schöpfwerks am Kellener Althrein vor dem Abschluss. Die im Jahr 2019 gestarteten Bauarbeiten seien trotz der Pandemie zügig vorangeschritten. In den kommenden Monaten sollen weitere Arbeiten und ein Probebetrieb folgen. Die Fertigstellung des Schöpfwerks werde für das dritte Quartal 2021 in Angriff genommen.