Diskussion ums Radfahren : Deichverband weist Kritik der Kalkarer Politik zurück

Kalkar Der Deichverband Xanten-Kleve sagt, es müsse nun einmal derjenigen den Radweg zahlen, der ihn wolle. Und das sei die Stadt Kalkar.

(nik) Viele Niederrheiner freuen sich schon auf den neuen Radweg auf dem Deich zwischen Hönnepel und Grieth. So wie ja auch rechtsrheinisch und auf niederländischer Seite Deich-Radeln möglich und sehr beliebt ist. Am Weiterbau des Radwegs bis zur Rheinbrücke will sich der Deichverband Xanten-Kleve nicht beteiligen.