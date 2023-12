Finanzprobleme in der Stadt Kalkar fehlen knapp sechs Millionen Euro

Es ist erst der zweite Haushaltsplan, den Kalkars neuer Kämmerer Stephan Paeßens verantwortet, und leicht hatte er es auch diesmal nicht. Die städtische Finanzlage ist weiterhin sehr ernst, woran wie in allen Kommunen die unzureichende Unterstützung insbesondere des Landes eine Mitschuld trägt. Denn nach jahrelangem Verschieben wichtiger Aufgaben sind Investitionen in die kommunale Infrastruktur notwendig, auch wenn sie viel Geld kosten, merkte der Kämmerer an. Das Integrierte Handlungskonzept, dem Kalkar unter anderem den Umbau seines Marktes zu verdanken hat, kostet auch den städtischen Haushalt einiges. „Aber ohne die Förderung würden wir dieses und andere Projekte nie begonnen haben.“