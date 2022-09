Kranenburg : Ein Lebensretter fürs ganze Viertel

Inga und Christoph Janssen mit dem Defibrillator, den sie an der Fassade ihres Hauses angebracht haben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kranenburg Inga und Christoph Janssen haben vor ihrer Haustür an der Nimweger Straße in Kranenburg einen Defibrillator installiert. Die Mittel dafür hat das Ehepaar in der Nachbarschaft gesammelt. Eine Blaupause für andere Ortsteile?

Die Nimweger Straße in Kranenburg hat einen schlechten Ruf, wenn es um schwere Unfälle geht. Immer wieder kracht es auf der Straße in Richtung Niederlande, nicht selten werden Radfahrer zu Opfern. „Hier passieren ständig schlimme Unfälle. Wenn Menschenleben in Gefahr sind, dann zählt jede Sekunde. Daher ist es wichtig, dass Hilfe vor Ort ist, während man auf den Rettungsdienst wartet“, sagt Christoph Janssen. Er und seine Frau Inga haben vor wenigen Tagen einen automatisierten externen Defibrillator (AED) vor der Haustür installiert, der Leben retten soll.

Die Idee kam Inga Janssen, weil sie seit knapp einem Jahr als Erste-Hilfe-Dozentin in der Region tätig ist. Ihr fiel auf, dass es wenige Defibrillatoren am Niederrhein gibt. „Das ist nicht nur in Kranenburg ein Problem, sondern in ganz Deutschland. Die Niederländer sind da schon viel weiter, da sieht man an jeder zweiten Ecke so einen grünen Kasten“, sagt Inga Janssen. Die Eheleute sind ehrenamtlich als mobile Retter aktiv und wissen daher, wie wichtig ein AED sein kann, wenn es zu einer Reanimation kommt und Stromstöße wieder für den richtigen Herzrhythmus sorgen können. So machten sie sich Gedanken, wie man in der Nachbarschaft Abhilfe schaffen könnte. „Wir haben erst einmal bei den Nachbarn herumgefragt, wer einen AED für wichtig halten würde und wer bereit wäre, sich daran auch finanziell zu beteiligen. Da war die Resonanz sofort überraschend groß“, sagt Christoph Janssen.

Info Die Gemeinde will weitere AED Politik Der Gemeinderat in Kranenburg hat in seiner jüngsten Sitzung entschieden, dass jeder öffentlich zugängliche AED mit 500 Euro bezuschusst wird. Anträge können im Rathaus gestellt werden. Klubs Für Sportvereine ist der automatisierte externe Defibrillator noch nicht Pflicht, allerdings haben viele Klubs die lebensrettenden Geräte in den vergangenen Jahren angeschafft.

Knapp 2400 Euro kostet die Anschaffung eines AED mitsamt Wärmebox. Es ist eine Investition in die Zukunft. Die Akkus müssen in fünf bis sieben Jahren ausgetauscht werden, ansonsten kann der Defibrillator aber ewig seinen Dienst tun. Die Unterstützung in der Umgebung, die die Janssens „Kranenburg-Nord“ nennen, war groß. So rechneten die Initiatoren aus, dass jeder Haushalt etwa 45 Euro beisteuern müsste, um die Anschaffung zu ermöglichen. „Damit waren eigentlich alle einverstanden. Zumal jeder in die Lage gelangen kann, auf das Gerät angewiesen zu sein. Spätestens dann ist die Dankbarkeit groß. Und wenn jemand gesagt hat, dass er die Idee zwar gut findet, er aber aktuell etwas knapp bei Kasse ist, dann haben wir uns auch über 20 Euro gefreut“, sagt Christoph Janssen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Der Defibrillator hat auch noch für einen weiteren Erfolg gesorgt. Die Nachbarschaft ist nun enger zusammengerückt. „Wir sind von Haus zu Haus gegangen und sind auf Menschen gestoßen, die schon seit Jahren in der Nachbarschaft leben, die wir aber noch nie gesehen oder gesprochen haben. Wir hoffen, dass nun engere Kontakte entstehen“, sagt Christoph Janssen. Damit auch wirklich jeder mit dem AED umgehen kann, haben die Janssens zuletzt einen Einführungsabend ausgerichtet.

Der AED, der auch Laien-Defibrillator genannt wird, ist so konzipiert, dass wirklich jeder ihn nutzen kann. Auf den Elektroden-Pads zeigen Abbildungen, wie und wo die Pads am menschlichen Körper anzubringen sind. Per Sprachfunktion sagt das Gerät die nächsten Handgriffe und deren Reihenfolge an. „Man braucht sich keinen Stress zu machen. Eigentlich kann man nicht viel falsch machen, wenn man sich an die Anweisungen hält. Es braucht nur den Mut, den AED zu holen und einzusetzen“, sagt Inga Janssen.

Zuerst soll man den Oberkörper des Patienten freimachen. Die eine Elektrode wird links seitlich eine Hand breit unter der linken Achselhöhle, die andere rechts unterhalb des Schlüsselbeins und über der Brustwarze angebracht. Der Defibrillator analysiert den Herzrhythmus des Patienten und erkennt, ob er defibrillierbar ist oder nicht. Während der Analyse sollte niemand den Patienten berühren.

Sollte der AED ein Kammerflimmern erkennen, wird er dazu auffordern, auf die Schock-Taste zu drücken. Es folgt dann ein Stromstoß. Danach soll die Herzdruckmassage fortgeführt werden. Muss der Impuls wiederholt werden, meldet sich das Gerät erneut lautstark.