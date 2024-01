Keine Reparatur in Sicht Defekte Turmuhr an der Schwanenburg – Stadt Kleve springt nicht ein

Kleve · Das Land NRW ist Eigentümer der Klever Schwanenburg, will die Reparatur der Uhr am Südturm aber nicht zahlen. Die Stadt Kleve ist nicht zuständig und will auch nicht in die Bresche springen.

11.01.2024 , 18:30 Uhr

Für immer 10 Uhr? Blick auf den Turm der Schwanenburg. Foto: Jens Helmus

Von Jens Helmus