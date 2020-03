Stefan Notz im Interview : „Ich habe mich hier immer sehr wohl gefühlt“

Pfarrer Stefan Notz verlässt St. Willibrord Kellen Richtung Xanten. Foto: Christian Breuer

Mit einem Gottesdienst verabschiedete sich die Gemeinde St. Willibrord von Pfarrer Stefan Notz, der in Xanten Propst wird.

Im Rahmen einer Eucharistiefeier in der St.-Willibrord-Kirche in Kellen wurde am Sonntag Dechant Stefan Notz feierlich verabschiedet. Der Pfarrer wird nun in Xanten Propst. Nach dem Empfang im Pfarrheim sprachen wir mit der Geistlichkeit.

Herr Pfarrer, wie kam es zum Wechsel von St. Willibrord Kellen in die Domstadt ?

Stefan Notz Ich war viereinhalb Jahre als leitender Pfarrer in St. Willibrord Kleve und habe mich hier immer sehr wohlgefühlt. Als sich im Dezember der Bischof von Münster, Felix Genn, wünschte, dass ich künftig die Pfarrstelle in Xanten bei St. Viktor übernehmen soll, hat mich das schon unerwartet getroffen. Ich selbst hatte mich nicht für Xanten beworben. Ich bin schon etwas wehmütig, habe es aber akzeptiert, weil ich mich gegenüber dem Bischof loyal verbunden fühle. Am 3. Advent habe ich die Gläubigen während der Messen darüber informiert, zwei Tage vorher wussten die Mitarbeiter und Gremien der Gemeinde Bescheid.

Sie sind ein Kind des Niederrheins, wirkten aber viele Jahre in Westfalen. Welche Stationen haben Sie durchlaufen?

Notz Ich bin in Winnekendonk geboren, nach dem Abitur und Zivildienst habe ich in Münster, Tübingen und Rom studiert und bin 1989 in Rom zum Priester geweiht worden. Seit 1990 war ich immer in Westfalen, in Steinfurt, Laer-Holthausen, Marl und zuletzt 13 Jahre als Pfarrer in Hörstel.

Wie kam es zur Verbindung mit Kleve?

Notz Nach 13 Jahren wollte ich mich noch einmal verändern. Bis zu meinem Dienstantritt gab es die Pfarreien Heilige Dreifaltigkeit Int Leeg und St. Willibrord Rindern. Dann wurde daraus St. Willibrord Kleve. Ich war ja zunächst fremd, habe Kleve nicht mehr wieder erkannt. Ich war als Kind in der Kreisstadt, aber danach 30 Jahre nicht mehr. Kleve hat sich gut entwickelt und ist eine attraktive Stadt geworden. Hier kann man gut leben.

Was nehmen Sie nach viereinhalb Jahren mit nach St. Viktor Xanten?

Notz Es war eine schöne Zeit. Ich bin gut angenommen worden, fühle mich hier wohl. Es gibt eine Menge Leute, ob Ehrenamtliche oder Hauptamtliche, die das kirchliche Leben gestalten. Ich hatte gute Menschen an meiner Seite. Davon kann man als Priester nur profitieren. Ich sehe mich als Teamplayer. Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weiß aber auch, dass die Sache hier in guten Händen ist.

Wie ist die Nachfolge geregelt?

Notz Ab 1. März ist Propst Mecking der Pfarrverwalter von St. Willibrord Kleve. Das Bistum Münster will einen neuen Pfarrer einstellen. Ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert.

Und was haben Sie an neuer Wirkungsstelle zu tun?