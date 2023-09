David Sartison aus Kleve Wie ein Förderschüler seinen Weg zum Erzieher geht

Dabei hatte David bei der Kita am Wald eher kurzfristig angeheuert. Er hatte schon eine andere Stelle sicher, doch vor einiger Zeit ist er in den Klever Stadtteil Materborn gezogen und sah bei seinen Spaziergängen, die er gerne in seiner Freizeit macht, das SOS-Kinderdorf am Waldrand liegen. Da erinnerte er sich an eine Mitschülerin, die in der Kita am Wald ein Praktikum gemacht hatte. Spontan bewarb er sich.