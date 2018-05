Kalkar: Dauerwohnen am Oybaum wird Thema im Bauausschuss

Kalkar Bürger fühlen sich von der Stadt nicht gut behandelt und monieren frühe Stichtagregelung. Die Immobilien sind fast unverkäuflich.

"Rund 250 Menschen leben in 125 Häusern am Oybaum, und jahrzehntelang wurde das von der Stadt Kalkar geduldet oder sogar gefördert", sagte Peters in der Sitzung. Das Thema sei brisanter geworden, seit eine Stichtagsregelung eingeführt sei, die allen, die sich neu in der Siedlung anmeldeten, klar machten, dass sie dies nur mit zweitem Wohnsitz tun dürften. "Der Kreis Kleve als Untere Bauaufsicht ist bereits im Jahr 2014 vom Ministerium aufgefordert worden, so zu verfahren", erklärt auf RP-Anfrage Elke Sanders, Sprecherin der Kreisverwaltung. Seit April 2017 bekommen Kalkarer die Hinweiszettel, andere Kommunen haben eigene Termine gewählt. Kreisweit gelte der 1. April 2018 als Stichtag. Da der Kreis erst über die Meldebehörde von einer Anmeldung Kenntnis erhält, kann er nicht vorab "warnen". Deshalb sei es gut, wenn Kaufinteressenten über die Stadt frühzeitig erführen, was es mit dem Ferienhausgebiet auf sich hat, merkt Sanders an. Der Kreis befinde sich weiter in Abstimmungsgesprächenmit der Bezirksregierung.