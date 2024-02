„ReiseWelt 2024“ Wie der Kreis Kleve in Düsseldorf um Besucher wirbt

Wie können mehr Besucher an den Niederrhein gelockt werden? Am Sonntag nach Karneval, 18. Februar, werben Städte und Gemeinden aus dem Kreisgebiet auf der „ReiseWelt 2024“ in den Düsseldorfer Schadow Arkaden mit den Reizen der Region. „Erholungssuchende haben im Kreis Kleve viele Möglichkeiten, die schöne niederrheinische Landschaft für sich zu entdecken“, heißt es von der Kreis-Wirtschaftsförderung. Entschleunigung sei dabei das Stichwort. Es gebe zahlreiche Möglichkeiten zum Fahrradfahren und Wandern, eine stattliche Anzahl an Ferienwohnungen und Hotels und mindestens einen Reisemobilstellplatz in jeder kreisangehörigen Kommune. Und davon will man auch in der Landeshauptstadt überzeugen, wenn sich von 11 bis 17 Uhr die „Reisewelt“ dem Publikum öffnet.