„Villa Lustigheim“ Das Wunderland in Kalkar hat einen neuen Themenbereich

Ob Zehnjährige sich noch an einem Spielplatz mit Rutschen und Klettermöglichkeiten erfreuen? Das tun sie, bewies die Eröffnung des neuen Themenbereichs im Wunderland Kalkar. Die vierten Schuljahre der Kalkarer Grundschulen waren eingeladen, einen Tag vor dem offiziellen Saisonstart mit ihren Lehrern nach Hönnepel zu kommen und die neue Attraktion auszutesten. Der Spielplatz ist in „Kernie’s Dorf“ eingebettet und gleich hinter dem Eingang zum Park gelegen. Nur mit Mühe konnten die Kinder die Prozedur abwarten, bei dem ein Flatterband und eine Schere eine Rolle spielten. Ein paar einstimmende Sätze von Wunderland-Geschäftsführer Marten Foppen und Bürgermeisterin Britta Schulz mussten sein, bevor die wilde Jagd freigegeben wurde. Derjenige, der sein Geld in eine gute Zukunft des Kalkarer Freizeitparks investiert, stand von den meisten unerkannt beobachtend am Rande: Jan van Eck, Chef der Holding „de Fabrique“, an die Hennie van der Most im August 2022 verkaufte.