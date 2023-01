Erster Spatenstich Das wird Kalkars neuer Bauhof für sechs Millionen Euro

Er wird ganz schön teuer, und dass das so ist, hängt nicht zuletzt mit der langwierigen Planungsphase dieses Zweckgebäudes zusammen, merkte Bürgermeisterin Britta Schulz an. „Es war eine schwere Geburt, aber ich bin froh, dass wir endlich bauen können.“ Denn die Kalkarer Politik hat es ihr ganz schön schwer gemacht, bis ein Beschluss zum Bau vorlag. „Und in dieser Zeit sind die Baukosten bekanntlich ordentlich gestiegen“, so die Bürgermeisterin beim offiziellen Spatenstich zum Großprojekt. Nicht Größenwahn ist es, der das kleine Kalkar dazu bringt, einen neuen Bauhof zu realisieren, sondern eine absolute Notwendigkeit, hatte die Bürgermeisterin in den vergangenen zwei Jahren ein ums andere Mal betont. Denn das bisherige Gebäude an der Bahnhofstraße entspricht in nichts mehr den heutigen Anforderungen und gesetzlichen Bestimmungen. Bis zum Sommer 2024 werden rund sechs Millionen Euro verbaut sein. Oder mehr, was die Klever Reppco-Architekten als Projektentwickler zu verhinderten versuchten.