Zerstörung : Vandalen schlagen mehrere Teile von Jesus-Skulptur ab

Unter anderem wurde der Arm der Jesus-Skulptur abgeschlagen. Foto: Pfarrgemeinde Nütterden

Kranenburg-Nütterden Das Wegkreuz in Nütterden an der Kreuzung Pollseweg / Am Renneken wurde mutwillig beschädigt. Kirchengemeinde setzt 1000 Euro Belohnung aus.

Kranenburg-Nütterden (Jan) Das Wegkreuz in Nütterden an der Kreuzung Pollseweg / Am Renneken wurde mutwillig beschädigt. Die Kirchengemeinde St. Antonius Abbas bittet um Hilfe bei der Suche nach den abgeschlagenen Teilen der zwei Jesus-Skulpturen. An der Vorder- und Rückseite ist jeweils ein Torso des Gottessohnes angebracht.

Es besteht die Hoffnung, dass Stücke der Figur – wie bei der letzten Beschädigung vor genau 13 Jahren und einem Tag – in den umliegenden Gebüschen oder in dem Bach

Renneken

liegen.