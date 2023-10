Sogar die Politik schaute zu Das war die Großübung der kompletten Feuerwehr Kranenburg

Denn während sich die Feuerwehren auf dem Weg zum Unglücksort befanden, ereignete sich laut Übung unweit des Pfarrheims ein weiterer Zwischenfall. Eine besorgte Mutter, die zum Unfallort eilte, wurde demnach in einen Unfall verwickelt, bei dem ihr Fahrzeug zwischen dem Frontlader einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und dem Anhänger eingeklemmt wurde. „Die Rettung dieser Person gestaltete sich als äußerst anspruchsvoll und erforderte den Einsatz des LZ Kranenburg, um sie aus ihrem Fahrzeug zu befreien“, so Thelosen weiter. Die gesamte Einsatzleitung lag in den Händen von Christian Kellner, dem stellvertretenden Leiter der Kranenburger Feuerwehr lag.