Alle Sieger, alle Bilder Das war der große Unternehmerpreis Niederrhein in Kleve

Strahlende Preisträger, Künstler, die das Publikum abwechselnd zum Lachen und Staunen brachten, und eine Hauptrednerin, die nachdenkliche Töne anschlug: Der Unternehmerpreis Niederrhein ist am Freitag in der Klever Stadthalle verliehen worden. Es ist die Preisverleihung des Jahres in Kleve – dementsprechend hoch war die Dichte an bekannten Gesichtern aus der Stadtgesellschaft. Motto des Abends: Niederrhein ist, was wir daraus machen.